Помогите пожалуйста. Почему осуждение культа личности Сталина вызвало обострени?? отношений КПСС со многими зарубежными коммунистическими партиями? ( кратко дать ответ)

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Центральный Комитет КПСС с удовлетворением отмечает, что решения исторического XX съезда Коммунистической партии Советского Союза встретили полное одобрение и горячую поддержку всей нашей партии, всего советского народа, братских коммунистических и рабочих партий, трудящихся великого содружества социалистических стран, миллионов людей в капиталистических и колониальных странах. Это и понятно, так как XX съезд партии, знаменующий собой новый этап в творческом развитии марксизма-ленинизма, дал глубокий анализ современного международного и внутреннего положения, вооружил Коммунистическую партию