Укадите, чем отличаются выделенные слова. БЛЕСТЯЩАЯ мысли - БЛЕСТЯЩАЯ на солнце поверхность ощера, ПИСАНАЯ красааица - ПИСАННАЯ маслом картина, ЖЯЖЕЛОРАНЕНЫЙ солдать - ТЯЖЕЛО раненый в бою солдат, ДАННЫЙ момент - ДАННАЯ на вре...

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Укадите, чем отличаются выделенные слова. БЛЕСТЯЩАЯ мысли - БЛЕСТЯЩАЯ на солнце поверхность ощера, ПИСАНАЯ красааица - ПИСАННАЯ маслом картина, ЖЯЖЕЛОРАНЕНЫЙ солдать - ТЯЖЕЛО раненый в бою солдат, ДАННЫЙ момент - ДАННАЯ на время книга... Тема: правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастия и отглагольных прил.

Автор: Гость