Укадите, чем отличаются выделенные слова. БЛЕСТЯЩАЯ мысли - БЛЕСТЯЩАЯ на солнце поверхность ощера, ПИСАНАЯ красааица - ПИСАННАЯ маслом картина, ЖЯЖЕЛОРАНЕНЫЙ солдать - ТЯЖЕЛО раненый в бою солдат, ДАННЫЙ момент - ДАННАЯ на вре...
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Укадите, чем отличаются выделенные слова. БЛЕСТЯЩАЯ мысли - БЛЕСТЯЩАЯ на солнце поверхность ощера, ПИСАНАЯ красааица - ПИСАННАЯ маслом картина, ЖЯЖЕЛОРАНЕНЫЙ солдать - ТЯЖЕЛО раненый в бою солдат, ДАННЫЙ момент - ДАННАЯ на время книга... Тема: правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастия и отглагольных прил.
Ответ(ы):
Гость:
В первом случае - нет зависимого слова, во втором - есть, и в первом случае слова в переносном значении
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