Написать стихи о фантазии

Литература
Написать стихи о фантазии
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Автор: Гость
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Гость:
ИНТЕРЕС      До чего же интересно:   Где рождается заря,   Почему источник пресный   И солёные моря?   Сколько звёзд на небосводе,   А у солнышка лучей,   Как часы без ножек ходят,   И куда спешит ручей?   Кто придумывает песни,   Почему мы их поём,   Как улиточке не тесно   В тесном домике своём?   Что с горы высокой видно,   Как растёт дремучий лес?   И, конечно, любопытно:   Что такое интерес?!
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