Написать стихи о фантазии
Литература
Написать стихи о фантазии
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Гость:
ИНТЕРЕС До чего же интересно: Где рождается заря, Почему источник пресный И солёные моря? Сколько звёзд на небосводе, А у солнышка лучей, Как часы без ножек ходят, И куда спешит ручей? Кто придумывает песни, Почему мы их поём, Как улиточке не тесно В тесном домике своём? Что с горы высокой видно, Как растёт дремучий лес? И, конечно, любопытно: Что такое интерес?!
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