Первый Трактор копает котлован за 15/2 дня.другой трактор копает тот же котлован за 25/3 дня.третий трактор копает тот же котлован за 25/2 дня.сколько времени они будут копать котлован если будут работать вместе

Математика

Первый Трактор копает котлован за 15/2 дня.другой трактор копает тот же котлован за 25/3 дня.третий трактор копает тот же котлован за 25/2 дня.сколько времени они будут копать котлован если будут работать вместе

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