Первый Трактор копает котлован за 15/2 дня.другой трактор копает тот же котлован за 25/3 дня.третий трактор копает тот же котлован за 25/2 дня.сколько времени они будут копать котлован если будут работать вместе
Математика
Первый Трактор копает котлован за 15/2 дня.другой трактор копает тот же котлован за 25/3 дня.третий трактор копает тот же котлован за 25/2 дня.сколько времени они будут копать котлован если будут работать вместе
Ответ(ы):
Гость:
(15/2+25/3+25/2):3=х, где х это то количество времени, которое они будут работать вместе, чтобы вырыть один котлован. Приведем дроби к одному знаменателю, в нашем случае к цифре шесть: (45/6+50/6+75/6):3=х 170/6:3/1=х 170/6*1/3=х 510/6=х 85=х
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