Помогите решить задачу с помощью уравнения (я не могу составить уравнение) Завод за 7 дней выпускает 588 станков. Сколько станков за 20 дней завод выпустит завод? (задачу с помощью уравнения)
Математика
Помогите решить задачу с помощью уравнения (я не могу составить уравнение) Завод за 7 дней выпускает 588 станков. Сколько станков за 20 дней завод выпустит завод? (задачу с помощью уравнения)
Ответ(ы):
Гость:
Способ №1 20×(588÷7)=20×84=1680 станков Ответ: 1680 станков выпустит завод за 20 дней способ №2 обозначим за Х число станков, которые завод может выпустить за 20 дней, тогда Х÷20=588÷7 Х=588÷7×20 Х=84×20 Х=1680 станков
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