Помогите решить задачу с помощью уравнения (я не могу составить уравнение) Завод за 7 дней выпускает 588 станков. Сколько станков за 20 дней завод выпустит завод? (задачу с помощью уравнения)

Математика

Помогите решить задачу с помощью уравнения (я не могу составить уравнение) Завод за 7 дней выпускает 588 станков. Сколько станков за 20 дней завод выпустит завод? (задачу с помощью уравнения)

Автор: Гость