72 кг слив,упаковали у яшики по 8 кг,розвезлив два кіоски.В один кіоск привезли 4 ящи??и.Скільки ящиків слив привезли а другий кіоск.

Математика

72 кг слив,упаковали у яшики по 8 кг,розвезлив два кіоски.В один кіоск привезли 4 ящи??и.Скільки ящиків слив привезли а другий кіоск.

Автор: Гость