72 кг слив,упаковали у яшики по 8 кг,розвезлив два кіоски.В один кіоск привезли 4 ящи??и.Скільки ящиків слив привезли а другий кіоск.
Математика
72 кг слив,упаковали у яшики по 8 кг,розвезлив два кіоски.В один кіоск привезли 4 ящи??и.Скільки ящиків слив привезли а другий кіоск.
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