(77838+37020):(280*804-224214)*30+365= Решите с фото пож если можите))) в столбик !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
(77838+37020):(280*804-224214)*30+365= Решите с фото пож если можите))) в столбик !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решено правильно. все проверила на калькуляторе. но в одном месте пришлось округлить. не знаю так надо было или нет
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