78-9 с разложением 9 на 8 и 1

Математика
78-9 с разложением 9 на 8 и 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
78-9=78-8-1=69 9 разложил на 8 и 1 отсюда ответ 78-8-1=69
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