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7х^2-3х=0 Решить квадратное уравнение
Алгебра
7х^2-3х=0 Решить квадратное уравнение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X (7x-3)=0 x=0 или 7x=3 x=3/7
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