7х^2-3х=0 Решить квадратное уравнение

Алгебра
7х^2-3х=0 Решить квадратное уравнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X (7x-3)=0 x=0 или 7x=3 x=3/7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите, срочно,зарание спасибо! КАРТИНКА НИЖЕ!
Ответить
Русский язык
4 предложения с оброщением. И есть одушевленные. И не одушевленные
Ответить
Математика
Первое число 47,второе число23,а третье число меньше суммы двух первых на 38.найдите ??ретье число
Ответить
История
Когда родился Ленин Висарионович
Ответить
Математика
Во вторник собрали 24 т. лука, а в среду 260 ц. Весь лук расфосовали в 100 одинаковых мешков. Сколько мешков лука собрали каждый день?
Ответить