Во вторник собрали 24 т. лука, а в среду 260 ц. Весь лук расфосовали в 100 одинаковых мешков. Сколько мешков лука собрали каждый день?

Математика
Во вторник собрали 24 т. лука, а в среду 260 ц. Весь лук расфосовали в 100 одинаковых мешков. Сколько мешков лука собрали каждый день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240 +260 =500 (ц) 500 :100 =5(м) Ответ :в 5 мешков
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