Во вторник собрали 24 т. лука, а в среду 260 ц. Весь лук расфосовали в 100 одинаковых мешков. Сколько мешков лука собрали каждый день?

Математика

Во вторник собрали 24 т. лука, а в среду 260 ц. Весь лук расфосовали в 100 одинаковых мешков. Сколько мешков лука собрали каждый день?

Автор: Гость