8+2 7+2 сравни первые слагаемые .сравни вторые слагаемые запиши еще несколько похожих сумм сравни их значения что ты заметил
Математика
8+2 7+2 сравни первые слагаемые .сравни вторые слагаемые запиши еще несколько похожих сумм сравни их значения что ты заметил
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