8+2 7+2 сравни первые слагаемые .сравни вторые слагаемые запиши еще несколько похожих сумм сравни их значения что ты заметил

Математика

8+2 7+2 сравни первые слагаемые .сравни вторые слагаемые запиши еще несколько похожих сумм сравни их значения что ты заметил

Автор: Гость