8) 35/85*34/39= Все поэтапно
Математика
8) 35/85*34/39= Все поэтапно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только на картинке 36/85 × 34/39. 36/85 × 34/39 = 36×34/85×39.(36 и 39 сокращяю на 3)= 12×34/85×13=408/1105
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