Документ содержит несколько страниц текста, на каждой 60 строк по 30 символов в кодировке КОИ-8, и две иллюстрации размером 120х240 пикселей, в каждом изображении используется не более 8 различных цветов. Модем, работающий со с...
Информатика
Документ содержит несколько страниц текста, на каждой 60 строк по 30 символов в кодировке КОИ-8, и две иллюстрации размером 120х240 пикселей, в каждом изображении используется не более 8 различных цветов. Модем, работающий со скоростью передачи 28800 бит/сек, передал этот документ за 8 сек. Определите, сколько страниц в тексте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сперва определим Сколько занимают иллюстрации. Цвет будет кодироваться в 3 бита. Значит 120х240х3 = 86400 бит занимает одна иллюстрация. 2 иллюстрации 86400 х 2 = 172800. Теперь определим сколько информации было передано за 8 секунд. 28800 х 8 = 230400 бит. Зная сколько "весят" иллюстрации, определяем сколько занимает текст. 230400 - 172800 = 57600 бит. Знаем, что КОИ-8 кодирует текст 1 байт на символ. Значит было передано 57600:8 = 7200 символов. 7200 : 30 = 240 строк. 240 : 60 = 4 страницы.
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