8 /9 *3 /4 -(5/6 - 1/4)

Математика
8 /9 *3 /4 -(5/6 - 1/4)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 /9 *3 /4 -(5/6 - 1/4)= 2/3-5/6+1/4=8/12-10/12+3/12=1/12
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