8 адам кездесип бир биримен кол алысты олар барлыгы неше рет кол алысты
Математика
8 адам кездесип бир биримен кол алысты олар барлыгы неше рет кол алысты
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Гость:
Пиши по руски мне в личку мож отвечу...
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