Продолжи фразы: до 14 лет подросток может... до 14 лет подросток еще не имеет права... несовершеннолетние с 14 лет могут .... совершеннолетие наступает с...

Обществознание

Продолжи фразы: до 14 лет подросток может... до 14 лет подросток еще не имеет права... несовершеннолетние с 14 лет могут .... совершеннолетие наступает с...

Автор: Гость