Продолжи фразы: до 14 лет подросток может... до 14 лет подросток еще не имеет права... несовершеннолетние с 14 лет могут .... совершеннолетие наступает с...
Обществознание
Продолжи фразы: до 14 лет подросток может... до 14 лет подросток еще не имеет права... несовершеннолетние с 14 лет могут .... совершеннолетие наступает с...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До 14 лет- кражи, но штрафы родителям дадут.до 14 лет не имеет- голосовать, водить машины. совершеннолетие-18лет с 14 лет почти полная ответственность за свои поступки
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