8 ящиков, общей массой в 24 кг весит меньше в 33 меньше, чем ящик с деталями. вопрос: Какая масса ящика с деталями?

Математика
8 ящиков, общей массой в 24 кг весит меньше в 33 меньше, чем ящик с деталями. вопрос: Какая масса ящика с деталями?
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Гость:
24 / 8 * 33 = 99 Ответ:99
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