8 ящиков, общей массой в 24 кг весит меньше в 33 меньше, чем ящик с деталями. вопрос: Какая масса ящика с деталями?

Математика

8 ящиков, общей массой в 24 кг весит меньше в 33 меньше, чем ящик с деталями. вопрос: Какая масса ящика с деталями?

Автор: Гость