В честь кого было названо море лаптевых

Гость: Гость:

Названо в честь Д. Я. и Х. П. Лаптевых. ЛАПТЕВЫ, русские мореплаватели, участники 2-й Камчатской экспедиции, двоюродные братья: 1) Дмитрий Яковлевич (1701-67), вице-адмирал (1762). С помощниками обследовал (1736-42) побережье Сев. Ледовитого океана между р. Лена и мысом Б. Баранов, провел съемку рек Яна, Индигирка, Хрома, Колыма, Б. Анюй и Анадырь. 2) Харитон Прокофьевич (1700-63/64), капитан 1-го ранга. Обследовал (1739-1742) побережье от р. Лена до р. Хатанга и Таймырский п-ов, нанес на карту Хатангский залив, рр. Пясина и Хатанга, открыл острова Большой и Малый Бегичевы и центральную часть гор. Бырранга