Чи хотiв би я бути планетником твир з 10-15 реччень
Українська література
Чи хотiв би я бути планетником твир з 10-15 реччень
Ответ(ы):
Гость:
У своєму відносно короткому житті кожна людина намагається зробити якомога більше для себе, для своїх близьких та для усіх оточуючих. Кожна людина ще з дитинства намагається само затвердитися, пізнати найбільш корисного, нового і цікавого, я ставши дорослою, передати усі свої знання майбутньому поколінню. Крім того, кожен з нас, ставши дорослим, обов’язково замислюється над сенсом свого життя, над тим, що він від нього хоче отримати. Кохання, здоров’я, багатство, владу над іншими людьми, багато іншого, що кожен з нас вважає пріоритетними цінностями свого життя. І дійсно, кожна людина має право визначати власні цінності і вирішує, що їй зробити, щоб не залишився марним прожитий час, щоб не був він витрачений на безглузді дрібниці. Саме такі питання піднімає у своїй повісті-притчі «Планетник» український письменник Б. Харчук.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В трёх корзинах 18 кг слив .в первой 4кг во второй в 2 раза меньше чем в первой.скольк?? в третьей корзине
Українська література
Математика