Дано:mAl=54 г. Найти:m оксида алюминия
Химия
Дано:mAl=54 г. Найти:m оксида алюминия
Ответ(ы):
Гость:
4Al+3O2= 2Al2O3 54/108=x/204 x=102 гр
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