Найти производную функции y=cos x * (6x-5x^3) производная произведений (uv)'

Алгебра
Найти производную функции y=cos x * (6x-5x^3) производная произведений (uv)'
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Гость:
Наверное так.
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