8 кг свежих фруктов получается 2 кг 500 г сухофруктов, 150 кг свежих фруктов -сколько и?? них сухофруктов?

Математика
8 кг свежих фруктов получается 2 кг 500 г сухофруктов, 150 кг свежих фруктов -сколько и?? них сухофруктов?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)8/2.5=3.2 2)150/3.2=46кг875гр
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