8 кг свежих фруктов получается 2 кг 500 г сухофруктов, 150 кг свежих фруктов -сколько и?? них сухофруктов?

Математика

8 кг свежих фруктов получается 2 кг 500 г сухофруктов, 150 кг свежих фруктов -сколько и?? них сухофруктов?

Автор: Гость