Как по англиски катаца на санках

Английский язык
Как по англиски катаца на санках
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Sledding - кататься на санках 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В воде отрожались обрывистый берег высокие сосны и проходившие мимо белые парохо??ы. Где здесь надо поставить запятую.
Ответить
Математика
Для приготовления сметаны повар взял 4 пакета молока вместимостью 1 л, 2 пакета мол??ка вместимостью 750 куб. см и 2 пакета вместимостью 500 куб. с...
Ответить
Қазақ тiлi
Мыс,аяз,пима Их надо склонять по падежам А. с не ? итак все 3 слова на 7 падежей
Ответить
Русский язык
Оля за два дня прочитала половину всех страниц книги причем 4 из них она прочитала в первый день сколько страниц в книге если в первый день она про...
Ответить
Русский язык
Составьте словосочетания прилагательное+существительное,чтобы пояснить род сле??ующих существительных:Миссисипи,Токио,салями,сулугуни,жюри,ВУЗ,тюль...
Ответить