найдите среди слов небольшой ,тёплый, безоблачное , сосновый ,тихая ,неподвижная ,твёрдое ,белые , чистая, гладкая , прибрежную ,чёрный , зубчатый , печальным . крупная вечерний 2 качественных и 2 относительных.

Русский язык
найдите среди слов небольшой ,тёплый, безоблачное , сосновый ,тихая ,неподвижная ,твёрдое ,белые , чистая, гладкая , прибрежную ,чёрный , зубчатый , печальным . крупная вечерний 2 качественных и 2 относительных.
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Ответ(ы):
Гость:
Качественные прилагательные :сосновый , тёплый, безоблачное , тихая, чёрный Относительные прилагательные: зубчатая,неподвижная итд
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