5 бессоюзных сложных предложений(БСП) из художественной литературы.

Гость: Гость:

Агафоклея Кузьминишна скоро за ним последовала: она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни; тоска отставного существованья ее загрызла. - БСП (И.С.Тургенев "Отцы и дети"). Катятся ядра, свищут пули, нависли хладные штыки (А.С.Пушкин) Океан с гулом ходил за стеной чёрными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал. (И. Бунин) "Лошади тронулись, колокольчик зазвенел, кибитка полетела. "(А. Пушкин) .Под окноми в саду зашумели птицы, туман ушел из сада, все кругом озарилось весенним светом, точно улыбкой. "(А. Чехов)