Какой объём кислорода необходим для сгорания 200 л природного газа ,содержащего 80% ??етана???

Химия
Какой объём кислорода необходим для сгорания 200 л природного газа ,содержащего 80% ??етана???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как ты ответишь, если нужно знать, горят ли остальные 20%.
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