Для приготовления сметаны повар взял 4 пакета молока вместимостью 1 л,2 пакета молока вместимостью 750 куб.см и 2 пакета молока вместимостью 500 куб.см.Все молоко он разлил в пять одинаковых кастрюль,заполнив их доверху. Опред...

Математика
Для приготовления сметаны повар взял 4 пакета молока вместимостью 1 л,2 пакета молока вместимостью 750 куб.см и 2 пакета молока вместимостью 500 куб.см.Все молоко он разлил в пять одинаковых кастрюль,заполнив их доверху. Определи вместимость одной кастрюли.
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