Привет сочините монолог на тему воздушный шар

Гость: Гость:

- воздушный шар...Посмотрите, какой я большой, какой я яркий и красивый! Я такой легкий и невесомый, легче воздуха.Я могу взлететь под самые облака, могу порхать быстрее бабочки.На меня все смотрят с восхищением, все мною любуются ! Я такой быстрый !Говоря это, шар взмывал все выше и выше, и ,наконец, так высоко, что его просто не стало видно...