Впиши в клеточки слово-синоним слова повозка Впиши первое слово названия знамен??того романа А. Дюма

Биология
Впиши в клеточки слово-синоним слова повозка Впиши первое слово названия знамен??того романа А. Дюма
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Синоним слову повозка-телега,первое слово рассказа-граф
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