Мыс,аяз,пима Их надо склонять по падежам А. с не ? итак все 3 слова на 7 падежей

Қазақ тiлi

Мыс,аяз,пима Их надо склонять по падежам А. с не ? итак все 3 слова на 7 падежей

Автор: Гость