Составьте словосочетания прилагательное+существительное,чтобы пояснить род сле??ующих существительных:Миссисипи,Токио,салями,сулугуни,жюри,ВУЗ,тюль,вуаль,цунами,маного.

Русский язык
Составьте словосочетания прилагательное+существительное,чтобы пояснить род сле??ующих существительных:Миссисипи,Токио,салями,сулугуни,жюри,ВУЗ,тюль,вуаль,цунами,маного.
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Гость:
Жопа резиновая=======================
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