8 класс Найдите углы параллелограмма, зная, что один из них больше другого на 50 гр??дусов.
Геометрия
8 класс Найдите углы параллелограмма, зная, что один из них больше другого на 50 гр??дусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+2(х+50)=360 4х=360-100=260 х=260/4=65 х+50=115 Ответ: два угла по 65 градусов, два угла по 115 градусов
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