8. Ученик X класса после прочтения «Судьбы человека» сказал: «Я думаю, что Шолохов немного умаляет своего героя, рассказывая, что он выпил три стакана водки без закуски. После этого Мюллер сразу заявил ему, что он храбрый солда...

Литература

8. Ученик X класса после прочтения «Судьбы человека» сказал: «Я думаю, что Шолохов немного умаляет своего героя, рассказывая, что он выпил три стакана водки без закуски. После этого Мюллер сразу заявил ему, что он храбрый солдат. Выпить три стакана водки, конечно, не всякий сумеет, но в чем же здесь героизм? Неужели нельзя было поставить Андрея Соколова в другие обстоятельства, чтобы показать силу его характера?»

Автор: Гость