8. Ученик X класса после прочтения «Судьбы человека» сказал: «Я думаю, что Шолохов немного умаляет своего героя, рассказывая, что он выпил три стакана водки без закуски. После этого Мюллер сразу заявил ему, что он храбрый солда...
Литература
8. Ученик X класса после прочтения «Судьбы человека» сказал: «Я думаю, что Шолохов немного умаляет своего героя, рассказывая, что он выпил три стакана водки без закуски. После этого Мюллер сразу заявил ему, что он храбрый солдат. Выпить три стакана водки, конечно, не всякий сумеет, но в чем же здесь героизм? Неужели нельзя было поставить Андрея Соколова в другие обстоятельства, чтобы показать силу его характера?»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как сказать конечно героизм тут нету. Но так он избежал свою смерть и дал своим солдатам хлеб ( во время голода) В этом рассказе его характер и мужество проявляется в том что он усыновил Ванюшку и пережил смерть всей семьи при том что он ещё пережил две войны
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