В трапеции ABCD известно, что AD=8, BC=3, а её площадь равна 77. Найдите площадь треугольника ABC.

Геометрия
В трапеции ABCD известно, что AD=8, BC=3, а её площадь равна 77. Найдите площадь треугольника ABC.
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Применены: формула площади трапеции и формула площади треугольника
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