В трапеции ABCD известно, что AD=8, BC=3, а её площадь равна 77. Найдите площадь треугольника ABC.

Геометрия

В трапеции ABCD известно, что AD=8, BC=3, а её площадь равна 77. Найдите площадь треугольника ABC.

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