7 целых 3/8-n+4 целых 7/15+n-7целых3/8-2целых4/5
Математика
7 целых 3/8-n+4 целых 7/15+n-7целых3/8-2целых4/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 3/8-n+4 7/15+n-7 3/8-2 4/5= 4 7/15-2 4/5=4 7/15-2 12/15=3 15/15+7/15-2 12/15=3 22/15-2 12/15=1 10/15=1 2/3
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