Самая полезная смесь, содержащая водород это? а) аммик б) вода в) гидрогенирирования хлопкое масло г) воздух Пожалуйста если можно по быстрее. Спасибо за ранее
Химия
Самая полезная смесь, содержащая водород это? а) аммик б) вода в) гидрогенирирования хлопкое масло г) воздух Пожалуйста если можно по быстрее. Спасибо за ранее
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Самая полезная смесь содержащая водорот это вода
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