Война и мир. Вопросы по эпилогу. 1. В каком году происходят события в эпилоге? 2. Ка?? автор называет Наташу в эпилоге? 3. Как Марья воспитывает детей? 4. Описывая две молодых семьи, какой из них отдает предпочтение Толстой ...

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Вообще,действия там описывается через 7 лет после 1812 года Наташу автор называет,ну,своими словами скажу,хорошей матерью и прекрасной женщиной,она изменилась,стала кругленькая,как настоящая женщина,уже не та беззаботная девушка. Марья Болконская воспитывает детей по такой схеме,как и воспитывали ее,она хочет дать детям хорошее образование,воспитание,развитие духовное,моральное,она учит их быть добрыми,отзывчивыми. Кому Толстой отдает предпочтение?Ну,не знаю,на мой взгляд,Наташи и Пьеру,да и о них намного больше рассказывается в эпилоге..Ибо Пьер стал примерным отцом,ездил за подарками,учился выбирать их,хотя не умел этого делать,перестал посещать светские мероприятия,Наташа была примерной матербю,всегда была с детьми,отдавала любовь мужу и детям,они понимали друг друга с полуслова.