Могут ли на равнинных реках быть пороги? ответ обоснуйте.

Гость: Гость:

Нет и еще раз нет! Так как на это влияют два фактора: 1. Отсутствие на равнинах больших углублений, ущелий и резких перепадов высот. 2. Отсутствие уклона реки (на равнинах он малый, и течение реки ламинарное - спокойное, за исключением весеннего периода - половодье), также для создания порогов играет роль характер почвенного покрова в горах он каменистый - образуются пороги и водопады, а на равнине - будет происходить размыв почвы.