Могут ли на равнинных реках быть пороги? ответ обоснуйте.
География
Могут ли на равнинных реках быть пороги? ответ обоснуйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет и еще раз нет! Так как на это влияют два фактора: 1. Отсутствие на равнинах больших углублений, ущелий и резких перепадов высот. 2. Отсутствие уклона реки (на равнинах он малый, и течение реки ламинарное - спокойное, за исключением весеннего периода - половодье), также для создания порогов играет роль характер почвенного покрова в горах он каменистый - образуются пороги и водопады, а на равнине - будет происходить размыв почвы.
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