8. Упростите выражение (3х+1)(4х-2)-6(2х-1)2+14.
Алгебра
8. Упростите выражение (3х+1)(4х-2)-6(2х-1)2+14.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(12х-6х+4х-2)-(12х-6)2+12= 12х-6х+4х-2-24х+12+12=22-14х
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