80 баллов!!!Придумайте 5 предложений используя слова:score,climb,team,thrill,support,чтобы в каждом одно из слов.Нормальные,не из трех слов
Английский язык
80 баллов!!!Придумайте 5 предложений используя слова:score,climb,team,thrill,support,чтобы в каждом одно из слов.Нормальные,не из трех слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) in the competitions our team showed the best result. 2) in one of the tasks we had to climb the rope 3) our team won the competition 4) we got a real thrill from these competitions 5) the most enjoyable thing in this competition was the support of the spectators
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