80 баллов!!!Придумайте 5 предложений используя слова:score,climb,team,thrill,support,чтобы в каждом одно из слов.Нормальные,не из трех слов

Английский язык

80 баллов!!!Придумайте 5 предложений используя слова:score,climb,team,thrill,support,чтобы в каждом одно из слов.Нормальные,не из трех слов

Автор: Гость