Подчеркни грамматическую основу предложения. сладкоежки ели мороженое не малень??ими ложечками,а черпали прямо столовыми ложками из глубоких тарелок.
Русский язык
Подчеркни грамматическую основу предложения. сладкоежки ели мороженое не малень??ими ложечками,а черпали прямо столовыми ложками из глубоких тарелок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сладкоежечки-подоежащее; ели-сказуемое;
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