Синтаксис предложений:Желтые болота. Самый большой лес на земле. Тайга.
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Синтаксис предложений:Желтые болота. Самый большой лес на земле. Тайга.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 предложение - повествовательное, невосклицательное, простое, односоставное, распространенное. 2 предложение - повествовательное, невосклицательное, простое, односоставное, распространенное. 3 предложение - повествовательное, невосклицательное, простое, односоставное, нераспространенное.
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