80:х+9=14 решить уравнение
Математика
80:х+9=14 решить уравнение
Ответ(ы):
Гость:
80:х+9=14 80:х=14-9 80:х=5 Х=80:5 Х=16 80:16+9=14 14=14
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