Написать словосочетание через запятую. Вдруг из черной темной. В небе выросли кус??ы. А наних то голубые, Пунцовые , золотые Распускаются цветы небывалой красоты. И все улицы под ними Тоже стали голубыми Пунцовами, золоты...

Русский язык
Написать словосочетание через запятую. Вдруг из черной темной. В небе выросли кус??ы. А наних то голубые, Пунцовые , золотые Распускаются цветы небывалой красоты. И все улицы под ними Тоже стали голубыми Пунцовами, золотыми Разноцветными. Этот стих Чуковского надо озоглавить и выписать словосочетание прилагательные с существительным
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Гость:
"Вдруг из чёрной темноты..." чёрная темнота,голубые цветы,пунцовые цветы,золотые цветы,небывалой красоты
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