80 сантиметрів це скільки м.

Физика
80 сантиметрів це скільки м.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80 см это 0,8 м надо было загуглить
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