83/21 - 1 4/9 = ?? Пожалуйста помогите...

Математика
83/21 - 1 4/9 = ?? Пожалуйста помогите...
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Примерно 2.5..............................................
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