83/21 - 1 4/9 = ?? Пожалуйста помогите...
Математика
83/21 - 1 4/9 = ?? Пожалуйста помогите...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примерно 2.5..............................................
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