Как узнать длину и ширину если известен периметр - 80 м ,а длина в 3 раза больше чем ш??рина?
Математика
Как узнать длину и ширину если известен периметр - 80 м ,а длина в 3 раза больше чем ш??рина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнением. Принимаешь меньшее за X, в нашем случае ширину, вспоминаешь как узнается периметр(напомню, все стороны складываются), значит делаешь уравнение: X - ширина X3 - длина X+X+X3+X3=80 Складываешь X= 8X=80 X=80/8 X=10 м. - ширина. 10*3=30 м - длина
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