Грузовик ехал по дороге,луны на небе не было, фонарей на дороге тоже не было, не были и включены фары у грузовика,вдруг на дорогу выбежала чёрная собака грузовик затормозил. Как??
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Грузовик ехал по дороге,луны на небе не было, фонарей на дороге тоже не было, не были и включены фары у грузовика,вдруг на дорогу выбежала чёрная собака грузовик затормозил. Как??
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Гость:
Все это происходило днём когда светло было
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