Чем отличается положение служилых людей от положения тяглых в 16-м веке!!!!!помогите срочноооо!!!!!дам много баллов!

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Правовое положение тяглых людей в России второй половины XVI в. характеризовалось усиливавшимся закрепощением сельских и городских жителей. Исследование показало, что закрепощение развивалось по двум направлениям и двумя основными способами. Черносошные и дворцовые крестьяне и посадские люди были прикреплены к местам проживания не позднее 30 июня 1585 г. и разыскивались непосредственно писцовыми комиссиями. Частновладельческие крестьяне возвращались прежним владельцам по суду, что предполагал введенный в 1581 г. режим «заповедных лет».