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85-(x+24)=42 помогите плизззз
Математика
85-(x+24)=42 помогите плизззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85-х-24=42 -х=42-85+24 -х=-19 х=19 85-19-24=42
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